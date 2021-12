Serie D, girone C: a Cattolica, Este rimontato e alla fine solo pareggio

Ancora rimandato l'appuntamento con la vittoria per l'Este di mister Pagan, che in trasferta allo Stadio "Giorgio Calbi" di Cattolica, trova il pareggio per 1-1 contro la compagine locale. Un punto che cambia poco in termini di classifica, con i padovani che salgono in classifica a quota 11, sempre invischiati nei bassifondi. E dire che la gara si è messa anche bene per l'Este, dopo un primo tempo di sostanziale controllo del pallone, con il gol di Espinar, abile a ribadire in rete una corta respinta di Scotti dopo il cross insidioso dalla destra di Taiwo Olonisakin. Nella ripresa la musica non cambia, ma i padroni di casa trovano il pareggio su rigore con Traini, abile a spiazzare Peixoto e a regalare un punto che fa morale per la compagine romagnola.

Ecco il tabellino del match del Giorgio Calbi di Cattolica:



CATTOLICA (3-4-3): Scotti; Morri, De Angelis, De Vito; Nanni, De Angelis (21’ st Aprea), Santoni (12’ st Nisi), Palazzi (27’ st Sabba); Somma (34’ st Mengucci), Traini, Palumbo (12’ st Semprini). A disp.: Iglio, Manfroni, Zebli, Sakho. All.: Bardi

ESTE (3-4-1-2): Peixoto; Munaretto, Marchiori, Hoxha; Zanetti, Altuna (34’ st Abrefah), Caccin, Piccardi; Espinar (40’ st Tescaro); Olonisakin, Battistini (30’ st Boix). A disp.: Anomerianakis, Dal Cortivo, Bordi, Nicolosi, Sanzovo, Mourelo. All.: Pagan

Arbitro: Striamo di Salerno.

Reti: 46' Espinar, 74' rig. Traini.

Ammoniti: Nanni, Altuna, Munaretto.

Corner: 5-11.