Serie D, girone C: Luparense facile sul Cattolica

Imperativo ripartire e la ripartenza c'è stata. Sonoro 3 a 0 in trasferta per la Luparense in casa del Cattolica nella decima giornata del campionato del campionato di Serie D, girone C. Doppietta di Rubbo, intervallata dal gol di Boron, le reti con le quali rossoblu espugnano la Riviera Romagnola. Gol e prestazione che aiuta i padovani a salire in classifica a 20 punti e a fare compagnia ad Adriese e Unione Clodiense al secondo posto in graduatoria.

Di seguito i risultati della decima giornata:

Adriese-Levico 1-0 (Cicarevic)

Ambrosiana-Cartigliano 0-1 (Gjoni)

Arzignano-Spinea 3-1 (Casini, Gnago, Fyda; Menato)

Campodarsego-Caldiero Terme 2-2 (Vedi il racconto del match)

Cattolica-Luparense 0-3 (2 Rubbo, Boron)

Este-Cjarlins Muzane 0-1 (Vedi il racconto del match)

Montebelluna-Dolomiti Bellunesi 0-1 (Onescu)

San Martino Speme-Mestre 1-3 (Moraschi; Battistini, Segalina, Tardivo)

Union Clodiense-Delta Porto Tolle 0-0