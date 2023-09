Serie D, girone C: che cosa attende le squadre padovane nel 4°turno

Continuano gli scontri diretti d'alta classifica per le padovane impegnate nel girone C della Serie D. Quello di maggior richiamo è Dolomiti Bellunesi-Campodarsego, terza contro quarta. Masitto predica cautela e dopo due pareggi di fila spera di conquistare bottino pieno nel bellunese. Trasferta anche per l'Este di Pagan, sul campo della delusione Montecchio. Nel vicentino non sarà una gara semplice, ma la forma del tandem De Vido-Moscatelli fa sognare il tifo giallorosso. Impegno casalingo per la Luparense di Coletti contro la Virtus Bolzano

Questo il programma della quarta giornata di campionato, domenica 1 ottobre 2023, calcio d'inizio alle ore 15:00:

Atletico Castegnato-Mori Santo Stefano

Bassano-Adriese

Breno-Union Clodiense

Chions-Mestre

Dolomiti Bellunesi-Campodarsego

Luparense-Virtus Bolzano

Monte Prodeco-Portogruaro

Montecchio-Este

Treviso-Cjarlins

Classifica: Mestre 9, Union Clodiense 9, Dolomiti Bellunesi 7, Luparense 6, Este 5, Campodarsego 5, Bassano 5, Chions 4, Portogruaro 4, Treviso 3, Adriese 3, Atletico Castegnato 2, Cjarlins Muzane 2, Breno 2, Virtus Bolzano 2, Monte Prodeco 2, Montecchio Maggiore 1, Mori Santo Stefano 0



Le designazioni arbitrali delle tre gare delle padovane:

Dolomiti Bellunesi-Campodarsego - Arbitra Ismail di Rovereto (Petrakis-Cavallaro)

Luparense-Virtus Bolzano - Arbitra Spinelli di Cuneo (Cattaneo-Monardo)

Montecchio-Este - Arbitra Colelli di Ostia Lido (Colitti-Monelli)