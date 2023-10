Campodarsego, che pasticcio! Il Chions rimonta e vince nel recupero

Harakiri del Campodarsego in terra pordenonese sul campo del Chions, nell'ottavo turno del campionato di Serie D girone C. Finisce 2-1 per gli uomini di Barbieri in un remake, in proporzioni di importanza differenti, della finale di Champions del 1999 tra Manchester United e Bayern Monaco. Una beffa atroce per gli uomini di Masitto, autori di un match sempre in controllo, ma ingenui, ai limiti dell'autolesionismo, nei minuti finali. I biancorossi restano fermi in classifica a quota 12 punti, rimandando a momenti migliori sogni d'altissima classifica.

Nel primo tempo meglio il Campo, che passa avanti al 34' su rigore. Toson atterra Diarrassouba, dagli undici metri va lo stesso attaccante biancorosso che trasforma e sigla la sua prima rete stagionale.

Nella ripresa Ballan e Mosti vanno vicini al raddoppio, ma la mira fa difetto. Al 28’ si vede il Chions con una conclusione del neoentrato Bolgar, che termina alta, mentre un minuto dopo Duse è provvidenziale a deviare la conclusione a colpo sicuro di Valenta. Il Campodarsego sembra in controllo e reggere gli assalti finali dei padroni di casa, ma al 44’ arriva il gol del pareggio proprio con una conclusione di Valenta. A questo punto almeno un punto pare in ghiaccio per i biancorossi, ma al 5’ di recupero arriva l’incredibile beffa. Su rigore Bolgar fa 2-1 e costringe il Campodarsego ad una beffa atroce. Il Chions aggancia in classifica proprio i padovani, mercoledi - per fortuna di Masitto - si ritorna in campo nel turno infrasettimanale casalingo contro il Breno. Sarà pronto riscatto per i biancorossi?

Questo il tabellino della gara:

CHIONS-CAMPODARSEGO 2-1

CHIONS: Tosoni, Moratti (47’ st Musumeci), Canaku (39’ st Reschiotto), Papa (42’ st Borgobello), Zgrablic (24’ st Bolgar), Benedetti, De Anna, Ba (47’ st Tomasi), Carella, Valenta, Pinton. Allenatore: Andrea Barbieri.

CAMPODARSEGO; Minozzi, Demo, Ballan (19’ st Rao), Casella (14’ st Duse), Bajic, Gerevini, Cocola (12’ st Mboup), Oneto, Pavanello, Diarroassouba (31’ st Sylla), Mosti (24’ st Prevedello). Allenatore: Cristiano Masitto.

ARBITRO: Benevelli di Modena.

RETI: 34’ pt rig. Diarrassouba, 44’ st Valenta, 50’ st rig. Bolgar

NOTE: Ammoniti: Tosoni, Zgrablic, Valenta, Borgobello, Barbieri, Diarrassouba, Gerevini, Demo, Rao. Angoli: 4-3 per il Campodarsego. Recupero: 3’ e 7’.