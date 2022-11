Serie D, girone C: occasione sprecata Campodarsego, solo pareggio con il Cjarlins

Il Campodarsego spreca l'occasione di agganciare in classifica l'Union Clodiense, sconfitta a Torviscosa, e ottiene solo un punto nella trasferta in casa del Cjarlins Muzane. Il secondo pareggio stagionale dei biancorossi non fa felice Masitto, con la vetta che si avvicina di un solo punto. Il gol di Alluci sull'imbrunire del primo tempo aveva illuso il Campodarsego ad un pomeriggio di festa e gioia, ma non erano stati fatti i conti con il nuovo Cjarlins Muzane di Carmine Parlato. Squadra quadrata i friulani, già immersi nella cura dell'ex allenatore della promozione del Padova dalla D alla C.

Meglio nel primo tempo il Campodarsego, con molte occasioni sui piedi di Orlandi e Cupani. Nella ripresa, gli uomini di Parlato alzano il tasso qualitativo delle loro giocate e con Gerevini trovano il pareggio. Diarrassouba e Buongiorno hanno altre due occasioni nitide per mandare in orbita il Campodarsego, ma Becchi ed Addae sulla linea, salvano il prezioso pareggio per i friulani. A questo punto, tanto si capirà delle ambizioni del Campodarsego la prossima settimana al Gabbiano: in arrivo la capolista Union Clodiense.

Ecco il tabellino della sfida di Carlino:

CJARLINS MUZANE-CAMPODARSEGO 1-1



CJARLINS MUZANE: Becchi, Mignogna (40′ st Agnoletti), Zaccone, Cavallini (20′ pt Michelotto), Parise, Codromaz, Valenti (37′ st Banse), Addae, D’Appolonia (11′ st Rossi), Gerevini, Cattaneo (11′ st Fedrizzi).

A disposizione:

Allenatore: Parlato.



CAMPODARSEGO: Boscolo Palo, Oneto, Ballan, Guitto, Perez, Buratto, Orlandi (32′ st Simic), Alluci, Buongiorno, Diarrassouba, Cupani (32′ st Prevedello).

A disposizione: Peixoto, Marini, Bertazzolo, Girardello, Pavanello, Rubin, Likaxhiu.

Allenatore: Masitto.



Arbitro: Cerea di Bergamo (Pirola-Prestini).

Reti: 42′ pt Alluci, 27′ st Gerevini.

Note: ammoniti Orlandi, Buratto e Alluci. Calci d’angolo 2-5. recupero 1′ e 4′