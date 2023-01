Serie D, girone C: Luparense ancora un ko, Cjarlins sorrisi e 3 punti

Terza sconfitta in quattro gare per la Luparense di mister Zironelli, caduta sul campo del Cjarlins Muzane con il risultato di 2 a 1 nel 19esimo turno del campionato di Serie D girone C. Dopo l'affermazione casalinga contro il Levico un altro passo indietro in termini di risultato per i Lupi, apparsi fragili contro la compagine dell'ex tecnico della promozione del Padova in Serie D, Carmine Parlato.

I friuliani hanno capitalizzato al massimo le occasioni a disposizione con Calì (34') e Banse (50'), non soffrendo il momentaneo pareggio di Bia sull'imbrunire della prima frazione. Con questo ko la Luparense va a -9 dal duo di testa composto da Legnago ed Adriese e a -3 dalla zona playout. Al momento il bilancio stagionale della squadra del presidente Zarattini è al dir poco fallimentare, segno che non bastano i grandi nomi in campo e in panchina per vincere, se a livello societario regna sovrana la confusione.

Il prossimo appuntamento per la squadra di Zironelli è in casa contro il redivivo Montecchio Maggiore, un solo punto sotto in classifica ai Lupi e vittorioso in trasferta sul campo del Levico Terme.