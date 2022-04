Serie D, girone C: Campodarsego ancora ko, risorge il Cjarlins Muzane

Il Campodarsego centra la seconda sconfitta consecutiva e resta fermo a 43 punti in classifica, in attesa del derby tra Caldiero ed Ambrosiana del venerdì pasquale. 1 a 0 contro il Cjarlins Muzane, con i friulani fortunati e intelligenti a difendere la rete di Rocco al 77'. Una debacle pesante per i ragazzi di Masitto, che soffrono l'assenza di Marini, ma soprattutto fanno fatica a trova la via della rete. Prossimo appuntamento sabato 23 aprile alle ore 15.00

LA CRONACA

Primo tempo a buon ritmo con la squadra di Masitto che ci prova a fare la partita. Buratto al 6' va vicino alla rete, mentre il Cjarlins è tutto nella conclusione di Banse, Fortin controlla. Poco dopo il quarto d'ora Alluci viene steso in area di rigore, ma Rizzello di Casarano fa correre. D'Appolonia cerca la rete dell'ex, con scarso successo, mentre Colombi è impreciso su assistenza di Addiego Mobilio. Al 24' c'è spazio per il Fortin show, che nega il vantaggio ai padroni di casa. Alluci, Ndoj e Colombi provano a sbloccare il risultato, ma senza successo. Nella ripresa si avanza a fiammate. Poletto al 51' non trova la rete per un non nulla, con una punizione a giro smanacciata dal reattivo Fortin, mentre Colombi si divora il vantaggio al 65'. Altro episodio che fa discutere, con Colombi steso dall'ultimo difensore Dall'Ara. Al 68’ percussione di Alluci che non incontra opposizione e calcia centralmente verso Barlocco. Pradolini inserisce Venitucci e Brigati per l’ultimo quarto d’ora e subito dopo arriva il gol capolavoro di Rocco: rimessa laterale di Brigati, spizzata di Forestan e rovesciata da tre punti del numero undici che lascia il pubblico a bocca aperta. Nel finale, Colombi ha la palla del possibile 1-1, ma non riesce a concretizzarla: finisce 1-0 e tanto su cui riflettere in casa biancorossa.

Ecco il tabellino della gara di Carlino:

CJARLINS MUZANE: Barlocco, Bran (31′ st Venitucci), Ndoj, Tobanelli, Dall’Ara, Poletto, Banse, Forestan, D’Appolonia (41′ st Cucchiaro), Agnoletti (31′ st Brigati), Rocco (45′ st Spetic). A disposizione: Moro, Del Savio, Ristic, Mallardo, Akafou. Allenatore: Pradolini

CAMPODARSEGO: Fortin, Oneto, Messali, Guitto (13′ st Lovato), Gentile (40′ st Giusti), Buratto (36′ st Solinas), Cocola (1′ st Prevedello), Alluci, Colombi, Addiego Mobilio (28′ st Giacomazzi), Fratini. A disposizione: Minozzi, Zavan, Reato, Ballan. Allenatore: Masitto

Arbitro: Rizzello di Casarano (Cossovich-Mezzalira)

Reti: 77' Rocco

Ammoniti: Guitto, Banse, Poletto, Lovato, Spetic e Cucchiaro.

Angoli 6-3.

Recupero 2′; 5′