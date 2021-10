Serie D, girone C: punto prezioso per la Luparense

È un pareggio di platino per gli uomini di Zanini in un campo sempre difficile come quello del Cjarlins Muzane

Prosegue l'imbattibilità in campionato per la Luparense, che torna a casa con un pareggio dalla terza giornata del campionato Serie D girone C. 1 a 1 in Friuli contro il sempre agguerrito Cjarlins Muzane.

La Cronaca

Avvio shock per i Lupi. Sette minuti di gioco e sono sotto di due gol. Al 4' Tobanelli raccoglie il pallone da una mischia su corner e deposita la sfera in rete. Passano tre minuti ed ecco il raddoppio con Rocco, con un splendido colpo al volo su azione di calcio d'angolo. I ragazzi di Zanini, seppur storditi, provano a rimettere in sesto il match. Prima Rabbas con un pallonetto, scalda i guanti di De Luca e poco dopo la mezz'ora, complice un pasticcio di marca Ristic-De Luca, regalano un penalty alla Luparense. Rabbas dal dischetto è una sentenza. C'è tempo nei primi 45 minuti per un gol annullato a Bussi, che lascia nei padroni di casa più di qualche dubbio.

Nella ripresa ancora tanto agonismo, a fine match son ben nove ammoniti nelle due compagini, ma soprattutto una Luparense in assoluto controllo del campo. Il controllo non si traduce in occasioni da rete, anzi, i friulani vanno vicini al tris con Dall'Ara, ma Plechero si conferma uno dei giovani più interessanti del girone e devia con la punta delle dita. Verso l'imbrunire del match ecco l'ingresso della svolta per i Lupi: Raimondi. L'attaccante patavino si conquista il secondo rigore della giornata e soprattutto lo sigla, per il definitivo 2-2

Ecco il tabellino del match:

CJARLINS MUZANE: De Luca, Bran (17’st Cucchiaro), Ristic, Tobanelli, Dall’Ara, Agnoletti, Bussi (35’st Forestan), Callegaro, D’Appolonia (17’st Ndoj), Venitucci (39’st Akafou), Rocco (36’st Momentè). All. Moras



LUPARENSE: Plechero, Cucchisi, Zanella, Frison (5’st Beccaro), Boscolo, Cherubin, Cavallini (21’ Raimondi), Vrikkis (1’st Pilastro), Cardellino, Rabbas (47’st Ruggero), Boron (35’st Rubbo). All. Zanini.

Reti: 4' Tobanelli, 7' Rocco, 31' rig. Rabbas, 84' rig. Raimondi



ARBITRO: Loiodice di Collegno.

Assistenti: Di Meo di Nichelino e Caldarola di Asti.



NOTE: Ammoniti: Bran, Cherubin, De Luca, Frison, Angnoletti, Rocco, Cucchisi, Boron, Dall’Ara. Ammonito in panchina Pradolini. Recupero 1’ e 5’.