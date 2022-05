Serie D, girone C: Colombi e Rivi bomber da trasferta con vista playoff

Statistica curiosa, in vista dell'impegno playoff in trasferta nei playoff per Campodarsego e Luparense, specialmente per Matteo Colombi e Luca Rivi. I bomber delle due squadre dell'Alta Padovana hanno un ottimo feeling con le marcature fuori casa. Per Colombi, la punta del Campodarsego sono ben 9, sulle 19 in campionato, siglate lontane dalle mura amiche. Interessante anche i numeri di Rivi, con 7 reti. Un gradino sotto, ma ha finito la stagione con l'Este, Luca Battistini, con 6 gol tra Mestre e i giallorossi di mister Pagan, esattamente come Javi Boix, sempre a 6 segnature tra Este ed Ambrosiana, con quest'ultima impegnata nei playout contro il Delta Porto Tolle.

Di seguito la statistica completa riguardante i gol in trasferta siglati dai calciatori di serie D nel girone C: