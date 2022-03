Serie D, girone C: prosegue il duello Colombi-Rivi per il trono del re dei bomber del padovano

Dopo ventiquattro giornate, le sensazioni di inizo stagione sono state confermate. Campodarsego e Luparense hanno indovinato i cannonieri stagionali. Entrambi hanno siglato 13 reti in campionato, entrambi sono forti fisicamente e abili con il pallone tra i piedi, entrambi stanno cercando di trascinare le rispettive squadre verso la zona playoff. Luca Rivi e Matteo Colombi sono i due simboli di Luparense e Campodarsego, le bocche di fuoco su cui si poggiano i sogni delle tifoserie di queste due squadre. Le uniche differenze sono nel numero di rigori realizzati, solo 2 per Rivi, mentre ben 4 per Colombi. Alle loro spalle, con 8 marcature l'estroso Addiego Mobilio del Campodarsego, mentre il partner molesta difese di Rivi, Juan Cardellino, è fermo a quota 6 insieme al suo collega, il capitano dei Lupi, Rubbo. Con 6 reti, ripartite tra Mestre ed Este, c'è anche Battistini, proprio della squadra di Pagan, mentre con 3 gol in appena 6 apparizioni ecco Damien Florian dell'Este. Per il classe 1987, le sue segnature sono valse ben 6 punti in classifica per i giallorossi. Di seguito i migliori marcatori del girone C di serie D:

15 reti: Rocco (Cjarlins Muzane), Zerbato (Caldiero Terme)

13 reti: Rivi (Luparense), Colombi (Campodarsego)

11 reti: Sinani (Levico Terme)

10 reti: Bussi (Mestre), Corbanese (Dolomiti Bellunesi), Fasan (Montebelluna), Fyda (Arzignano Valchiampo), Gioè (Adriese)

9 reti: Cali (Arzignano Valchiampo)

8 reti: Addiego Mobilio (Campodarsego), Busetto (Delta Porto Tolle), Fasolo (Union Clodiense), Filiciotto (Caldiero Terme), Gnago (Arzignano Valchiampo)

7 reti: Moras (Arzignano Valchiampo)

6 reti: Battistini (Mestre/Este) , Boix (Ambrosiana), Cardellino (Luparense) , Farinazzo (Adriese), Menato (Spinea), Nappello (Delta Porto Tolle), Romano (Union Clodiense), Rubbo (Luparense) , Tardivo (Mestre)