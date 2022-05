Serie D, girone C: colpaccio Este, l'Arzignano capolista va ko

L'Este di mister Pagan vince al 90' contro la capolista Arzignano, nella 32°giornata del girone C del campionato di Serie D e anche l'anno prossimo disputare la quarta serie nazionale. Dopo due pareggi di fila, i berici cadono per mano dei padroni di casa estensi. Una squadra coriacea, caparbia, che non ha mai mollato ed ha trovato la rete al 90' grazie ad un indomito Piccardi. Grazie a questo risultato i discorsi in testa al campionato si riaprono clamorosamente: complice la vittoria dell'Union Clodiense, seconda in classifica, ora il margine dell'Arzignano sui veneziani è di soli due punti. E all'ultima giornata c'è lo scontro diretto al Ballarin di Chioggia. Per parte Este, la soddisfazione per l'ennesima salvezza, sta tutta nel post Facebook apparso a fine match. Un capolavoro, questa permanenza in serie D, a firma coach Pagan, autentico trascinatore di questo gruppo.