Serie D, girone C: i convocati dell'Este per il derby con la Luparense

Sono 22 i convocati scelti da mister Pagan per il derby contro la Luparense nella gara valida per la 28°giornata del campionato di Serie D girone C. Torna l'emergenza difensiva. Di seguito tutti i convocati da coach Pagan per la gara di domani alle 15:00 al Nuovo Comunale di Este.

Portieri: Peixoto, Ruggiu, Rossi

Difensori: Bordi, Boni, Hoxha, Marchiori, Munaretto, Piccardi

Centrocampisti: Abrefah, Altuna, Caccin, Espinar, Guzzo, Mastropietro, Pellielo, Scuderi, Zanetti

Attaccanti: Battistini, Florian, Mourelo, Taiwo