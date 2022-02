Serie D, girone C: i convocati dell'Este per il recupero contro il San Martino Speme

Sono 21 i convocati di mister Pagan per la gara allo Stadio Comunale "Borgo Vittoria" di San Martino Buon Albergo in provincia di Verona, per il recupero della 17°giornata di campionato di Serie D girone C