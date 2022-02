Serie D, girone C: i convocati dell'Este per la sfida contro il Montebelluna

Sono 20 i convocati scelti da mister Pagan per l'Este nella gara valida per la 21°giornata del campionato di Serie D girone C contro il Montebelluna. Torna a disposizione Munaretto. Di seguito tutti i convocati da coach Pagan per la gara di domani.

Portieri: Peixoto, Ruggiu

Difensori: Boni, Hoxha, Marchiori, Monaco, Munaretto, Stringardi, Piccardi

Centrocampisti: Caccin, Espinar, Mastropietro, Nicolosi, Pellielo, Scuderi, Zanetti

Attaccanti: Battistini, Florian, Mourelo, Taiwo