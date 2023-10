Serie D, girone C: che cosa attende le squadre padovane nel 5°turno

Entusiasmo Luparense, riscatto Campodarsego, attesa Este. Con queste tre parole si può riassumere il momento delle tre padovane impegnate nel campionato di Serie D girone C in vista della quinta giornata. La Luparense, reduce da tre vittorie in quattro partite, è attesa dalla gara sulla carta più semplice, la trasferta contro il Mori Santo Stefano. I trentini hanno colto i primi tre punti del campionato la scorsa giornata, ma la squadra di Coletti ammirata in queste prime esibizioni è decisamente promettente, grazie al suo calcio offensivo e divertente. A San Martino di Lupari si respira aria frizzante, quella che fa bene a tutto l'ambiente e trasforma in realtà i sogni proibiti di inizio stagione.



A Campodarsego, invece, aria meno frizzante, complice anche la sconfitta nell'ultimo turno contro la Dolomiti Bellunesi. Masitto vuole ritrovare al più presto i 3 punti e il bel gioco visto a settembre, anche se contro la Monte Prodeco si prospetta una partita decisamente insidiosa per i biancorossi. Curiosità ed attesa nella Bassa Padovana per l'Este di Pagan. In arrivo domenica al Nuovo Comunale l'Union Clodiense di mister Andreucci, ancora a punteggio pieno dopo quattro giornate. Riuscirà l'accoppiata De Vido-Moscatelli a fermare i lanciatissimi veneziani?

Questo il programma della quarta giornata di campionato, domenica 8 ottobre 2023, calcio d'inizio alle ore 15:00:



Adriese-Chions

Campodarsego-Monte Prodeco

Cjarlins-Atletico Castegnato

Dolomiti Bellunesi-Bassano

Este-Union Clodiense

Mestre-Breno

Mori Santo Stefano-Luparense

Portogruaro-Treviso

Virtus Bolzano-Montecchio Maggiore



Classifica: Mestre 12, Union Clodiense 12, Dolomiti Bellunesi 10, Luparense 9, Treviso 6, Adriese 6, Este 5, Campodarsego 5, Portogruaro 5, Bassano 5, Montecchio Maggiore 4, Chions 4, Monte Prodeco 3, Mori Santo Stefano 3, Atletico Castegnato 2, Cjarlins Muzane 2, Breno 2, Virtus Bolzano 2

Le designazioni arbitrali delle tre gare delle padovane:

Campodarsego-Monte Prodeco - Arbitra Luigi Lacerenza di Barletta (Cristin-Presotto)

Este-Union Clodiense - Arbitra Guiotto di Schio (Toschi-Todaro)

Mori Santo Stefano-Luparense - Arbitra Paolo Rodolfo Benestante di Aprilia (Giuliani-Sintoni)