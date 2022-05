Serie D, girone C: crollo Luparense, gode il Montebelluna

Brutta sconfitta della Luparense, la seconda nelle ultime tre partite, nel 32°turno di campionato. Contro una Prodeco agguerrita, gli uomini di Zanini tengono in equilibrio il match fino a 13 minuti dalla fine. Dal 77' in poi, il buio, a vanificare una bella prestazione della Luparense fin lì. Questione terzo posto che si fa sempre più difficile, vista la concomitante vittoria dell'Adriese in casa sul San Martino Speme. Per la serie, una cattiva notizia, tira l'altra.

LA CRONACA

Laurenti al 4' sfiora il vantaggio, mentre al 9' Voltan è superbo sull'azione personale di Rivi. I trevigiani, intimoriti dalla buona partenza ospite, ci mettono un po' a carburare. Fasan al 16' è impreciso, mentre al 34' Madiotto porta avanti i suoi con un bel destro a giro imparabile per Plechero. Il numero sette in maglia biancoceleste ci prende gusto e al 38' ci riprova sempre dalla distanza con una bella conclusione al volo, pallone alto. Azione insistita della Luparense intorno al 42' con Boron per Cardellino, il cui destro viene respinto da Voltan. Sulla ribattuta, gran tiro dal limite di Laurenti, ma il classe 2001 della Clodiense è ancora reattivo. Prima della pausa ancora Madiotto show, questa volta in versione assist-man per Fasan. Plechero attento. Nella ripresa Lupi partono subito forti e gagliardi, trovando il pareggio al 55'. Ruggero serve Rivi che con il destro rimetto in sesto i conti. I rossoblu battono il ferro finché è caldo. Inzuccata di Chajari che finisce di poco a lato su cross di Boron. Al 59′ Boron su piazzato telecomanda il pallone per il colpo di testa di Zanella, solo esterno della rete. Rabbas al 73' coglie un palo a Voltan battuto e come spesso capita nel calcio, i locali sfruttano la poca concretezza ospite. Tonizzo impegna Plechero su punizione (76'), mentre un minuto dopo ecco il vantaggio dei trevigiani con Visinoni, abile a ribadire in rete il corner battuto da Tonizzo. La rete gasa i padroni di casa che all'88' trovano il gol del definitivo ko padovano. Fasan fa tutto da solo partendo da sinistra e manda in orbita i suoi. Nel finale doppia occasione di Vassallo, ma Voltan è insuperabile. Ora la corsa per il terzo posto si fa maledettamente complicata. All’Adriese, vittoriosa al Bettinazzi con il San Martino Speme, basta infatti un punto nelle ultime due partite per garantirsi il diritto di giocare in casa il primo turno dei play off in partenza il 22 maggio.

Ecco il tabellino della gara nel trevigiano:

Prodeco Montebelluna – Luparense 3-1

Prodeco Montebelluna (4-4-2): Voltan; Martin, Fabbian, Tonizzo, Pellegrini; Abdulai (83′ Spencer), Longato, Giacchina (52′ Borghesan), Tomasi ; Madiotto (70′ Visinoni), Fasan (89′ Zago). A disposizione: Bonato, De Min, Baggio, Bressan, Spagnol. All. Francesco Bordin

Luparense (3-4-1-2): Plechero; Zanella, Frison, Ruggero; Boron (72′ Rabbas), Cavallini (46′ Chajari), Boscolo, Cucchisi (82′ Stringa); Laurenti (80′ Vassallo); Cardellino, Rivi. A disposizione: Piva, Meneghini, Beccaro, Rubbo, Pilastro. All. Nicola Zanini

Arbitro: Bianchini (Concari-Rossini

MARCATORI: 34' Madiotto, 55' Rivi, 77' Visinoni, 88' Fasan

AMMONITI: Ruggero, Boron, Fabbian, Cardellino

CALCI D’ ANGOLO: 3 – 5

MINUTI DI RECUPERO: 1'; 4'