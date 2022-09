Serie D, girone C: Daniele Buongiorno (Campodarsego) "Felice per il primo gol, ma non basta"

E alla fine è arrivato il gol. Alla terza giornata di campionato, Daniele Buongiorno, il bomber del Campodarsego, ha trovato la via della rete. Un digiuno che non stava preoccupando nessuno nell'ambiente, ma è bene aver interrotto prima che potesse diventare un caso. Il suo colpo di testa contro il Virtus Bolzano non è bastato per portare a casa i tre punti, ma il Campodarsego resta primo in classifica in solitaria. Le premesse per una grande stagione, sembrano esserci veramente tutte. È dello stesso avviso proprio il bomber della squadra di Masitto. Queste le sue dichiarazioni:

"C'è un po' di dispiacere per il pareggio, perché prima di subire la rete del Virtus Bolzano, abbiamo avuto parecchie occasioni per raddoppiare. Sappiamo le difficoltà del campionato e se teniamo le gare aperte, poi rischiamo di pareggiarle. Alla prima occasione ci hanno segnato e ci dispiace. Torniamo in campo tra dieci giorni. Una buona occasione per studiare al meglio i nostri avversari."