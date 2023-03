Serie D, girone C: Daniele Buongiorno (Campodarsego) "Da qui alla fine ci aspettano tutte gare decisive"

Si scrive Daniele Buongiorno, si legge bomber. Il classe 1994 in Serie D è un autentico fattore, come si evince dai suoi numeri. 15 gol nella Lavagnese nel 2020-2021, 5 in poco meno di metà stagione all'Union Clodiense e 13 quest'anno al Campodarsego di mister Masitto in 27 presenze. Solo un rigore all'attivo, per il resto tutte reti realizzate su azione e principalmente in area di rigore. Un attaccante vecchio stampo, che vede e sente la porta come pochi. Questa la sua analisi del momento della squadra

Girone di ritorno del Campodarsego. È stato tosto, senza dubbio. Abbiamo perso solo contro il Legnago e siamo stati una squadra difficile da battere. Potevamo fare qualche vittoria in più, in molte gare ci siamo fatti recuperare ingenuamente. Allo stesso tempo abbiamo fatto rimonte importanti e di carattere. Queste prossime 6 partite dobbiamo giocarle per vincere.

Si riparte il 2 aprile contro il Cjarlins Muzane. Il nostro obiettivo è rimanere in zona playoff e magari fare meglio. Da qui alla fine ci attendono tutte finali, gare decisive. Dobbiamo vincerle a tutti i costi.