Serie D, girone C: Daniele Buongiorno (Campodarsego) «Grandissima prestazione, finale meritata»

Esulta come il Sergente, Sergej Milinkovic Savic, anche se la sua professione è quella dell'attaccante. Il capocannoniere del girone C del campionato di Serie D, Daniele Buongiorno, è ancora felice dopo la qualificazione alla finale playoff della prossima domenica contro la Luparense. Appuntamento alle 16:00 al Gabbiano e il matador biancorosso scalpita già. «Ci siamo meritati questa finale», riconosce il centravanti di mister Masitto. «Abbiamo fatto una grande partita sotto tutti i profili. Abbiamo fatto una partita più attenta rispetto la settimana scorsa. Forse questo ha fatto la differenza tra noi e l'Adriese. In questa settimana che sta per cominciare lavoreremo come sempre. La finale playoff è un grande risultato, ma fin da subito testa alla Luparense».