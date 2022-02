Serie D, girone C: le decisioni del giudice sportivo

Di seguito le decisioni del giudice sportivo dopo la 19°giornata nel girone C di Serie D.

Molto pesanti le quattro giornate date a Buratto del Campodarsego, motivate "per avere, a gioco fermo, rivolto espressioni blasfeme e offensive all'indirizzo del direttore di gara. Alla notifica del provvedimento disciplinare reiterava la condotta per circa 30 secondi e veniva allontanato solo grazie all'intervento di altri tesserati". Sempre in casa biancorossa, si ferma per una giornata il bomber Colombi.

Anche in casa dell'Este, tante assenze pesanti in vista dello scontro salvezza casalingo al Nuovo Comunale contro l'Ambrosiana domenica 13 febbraio alle ore 14:30. Due gare out per il mediano Abrefah, mentre restano fermi un turno il tris difensivo Bordi, Marchiori e Munaretto.

Entra in diffida il capitano della Luparense, Rubbo.