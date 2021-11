Serie D, girone C: capitombolo Campodarsego, il Delta va

Niente da fare per il Campodarsego, che dopo due vittorie consecutive, lascia il passo al Delta Porto Tolle, nella nona giornata del campionato di Serie D girone C. Match vibrante, acceso, pieno di colpi di scena e reti. Un passo indietro sul piano del risultato, ma non sul piano del gioco per il Campodarsego. Certo, i biancorossi peccano di ingenuità e con il Delta in 10 riescono a farsi infilare.

La Cronaca

Nella prima frazione si combatte da ambo i lati, con tanti capovolgimenti di fronte. Colombi al primo affondo va vicinissimo alla rete, su assistenza del solito Mobilio, mentre il Delta Porto Tolle non sta a guardare. Foschi al 15' e 23' costringe agli straordinari Fortin. Sembrano esserci tutti gli indizi per il vantaggio dei padroni di casa, ed invece arriva il gol dei Masitto Boys. Colombi si procura e realizza il calcio di rigore sblocca match. I biancorossi capiscono che è il momento di affondare il Delta e con Giusti e Alluci tra il 33' e 37' vanno vicinissimi al secondo gol. Busetto spaventa Fortin a pochi minuti dall'intervallo e al rientro delle squadre in campo è proprio lui a pareggiare i conti. È una gara senza esclusione di colpi. Al 64' ecco il sorpasso del Delta con un tiro dalla distanza di Spoto, che trafigge Fortin. Colombi e Solinas non ci stanno e provano a pareggiare la contesa, ma Agosti è in giornata positiva. All'80', l'episodio che può far svoltare il match. Il centrale difensivo del Delta, Cupani, stende Cupani, entrato da soli cinque minuti in campo. Rosso e Delta in 10. Il Campodarsego ne approfitta e all'82' con Mobilio, su punizione trova il pareggio. Sembra tutto fatto, con i biancorossi molto pericolosi, fino alla beffa. Santi, entrato al posto di Spoto, trova il tocco vincente al 90'. Sipario calato per il Campodarsego, i tre punti vanno al Delta.

Ecco il tabellino della gara:



DELTA P. T.: Agosti, Foschi (42′ st Bonini), Forte, Nappo, Moretti, Bertacca, Abrefah, Busetto, Spoto (28′ st Santi), Nappello (30′ st Manari), Proch (36′ st Scarparo).A disposizione: Cinelli, Zanette, Stefani, Spader, Okoli. Allenatore: Gherardi.

CAMPODARSEGO: Fortin, Oneto, Marini (33′ st Guitto), Buratto, Gentile, Giacomazzi, Cocola (30′ st Cupani), Alluci (8′ st Lovato), Colombi, Addiego Mobilio, Giusti (1′ st Solinas). A disposizione: Minozzi, Bertazzolo, Prevedello, Lukanovic, Zavan. Allenatore: Masitto.

Arbitro: Tricarico di Verona.

Reti: 31′ pt rigore Colombi; 1′ st Busetto, 19′ st Spoto, 37′ st Addiego Mobilio, 45′ st Santi.

Espulso Moretti al 35′ st. Ammoniti Giusti, Marini, Santi e Colombi.

Recupero 1′ e 6′.