Serie D, girone C: Delta Porto Tolle corsaro, l'Este affonda

Dopo il buon pareggio in trasferta a Cartigliano, l'Este casca ancora al Nuovo Comunale contro una diretta avversaria per la salvezza, il Delta Porto Tolle. Basta una rete di Busetto al 24' della prima frazione, per espugnare il campo dell'Este. L’undici di Gherardi si rialza dopo la sconfitta interna con il Cattolica e, soprattutto, scavalca gli uomini di Pagan, grande ex della partita odierna insieme ad Abrefah, ex capitano del Delta nella passata stagione e Mattia Pellielo, biancazzurro l'anno scorso. Tre punti importanti per i rodigini, tanto da riflettere per i giallorossi, in piena bagarre salvezza.

La classifica dopo le gare odierne: