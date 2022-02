Serie D, girone C: continua la pareggite della Luparense, solo un punto con il Delta Porto Tolle

Quinto pareggio consecutivo, quinta posizione in classifica per la Luparense di mister Zanini, ancora incapace di vincere in questo 2022. Stavolta a Delta Porto Tolle il risultato è 2-2, con una gara tutto sommato ben giocata da rossoblu, ma puniti ad ogni disattenzione difensiva oltre maniera. Sarà il periodo, ma di questo passo i sogni di gloria del presidente Zarattini saranno da riporre in soffitta per quest'anno e rispolverarli per l'anno prossimo. L'Arzignano ha preso il largo e nessuna compagine sembra in grado di fermarla.



LA CRONACA

Per la trasferta in terra rodigina mister Zanini lancia dal 1' Laurenti nel cuore del gioco, preferendo ancora Rivi per Vassallo in attacco. Le scelte dell'ex fantasista di Verona e Vicenza, tra le altre, sono felici perché all'11' la gara si stappa. Boscolo allarga il compasso per Rivi, che dopo una bella incursione, batte l'incolpevole Agosti. I rodigini rispondono di par loro e in tre minuti pareggiano subito la contesa. Bertacca scodella in mezzo, Ruggero respinge sui piedi di Nappello che non si fa pregare e fredda Plechero. I rossoblu si riversano nella metacampo avversaria e con Cardellino al 37' sfiorano il vantaggio. Il suo scavetto è di poco a lato.

La ripresa è promettente per i Lupi, ma al primo affondo biancoazzurro i rodigini passano. Nappello per Spoto che beffa in uscita Plechero e pallone in rete. Il calcio è un gioco semplice, in fondo. Zanini pesca il jolly dalla panchina e al 71' arriva il pareggio. Rabbas, appena subentrato a capitan Rubbo, sfrutta l'assist di Cardellino e trova la rete del pari con arguzia e furbizia. Quinto gol stagionale per lui. Nei minuti restanti succede un po' di tutto. Prima Cardellino costringe al volo in corner Agosti, poco istanti dopo è sempre il portiere rodigino ad esaltarsi su Boron ed infine a bloccare ancora su Rabbas. Il sorpasso del Caldiero è la notizia di giornata. Urge ripartire forte già dal prossimo match per i ragazzi di San Martino di Lupari.

Ecco il tabellino della gara a Porto Tolle:

DELTA PORTO TOLLE (4-2-3-1): Agosti; Biolcati, Diallo, Moretti (C), Bertacca; Pasquini, Nappo; Spader, Nappello (87′ Okoli), Busetto; Spoto (76′ Proch). A disposizione: Cinelli, Scarparo, Rubbi, Forte, Stefani, Zanette, Silvano. All. Gherardi

LUPARENSE (3-4-1-2): Plechero; Zanella, Cherubin, Ruggero; Boron, Laurenti (65′ Pilastro), Boscolo, Cucchisi; Rubbo (C) (70′ Rabbas); Rivi (58′ Vassallo), Cardellino. A disposizione: Piva, Arthur, Beccaro, Meneghini, Stringa, Chajari. All. Zanini

Arbitro: Bocchini (Dattilo-D'Alessandris)

Reti: 11' Rivi, 14′ Nappello, 60' Spoto, 71' Rabbas

Espulsi: 96' Diallo

Ammoniti: Diallo, Agosti, Okoli, Zanella, Cherubin

Recupero: 0, 6'