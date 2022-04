Serie D, girone C: domenica è tempo di Derby tra Campodarsego e Luparense

Nemmeno il tempo di godersi il turno pasquale, che per la Luparense è il momento di preparare il derby di domenica 24 aprile alle 15:30 contro il Campodarsego, gara valevole per la 30°giornata di campionato. I Lupi arrivano al Gabbiano reduci dalla vittoria casalinga, la quinta consecutiva al Casée, contro il San Martino Speme, mentre per la prima volta in stagione il Campodarsego è incappato in una mini crisi di risultati, con due sconfitte di fila per uno a zero contro Mestre e Cjarlins Muzane.

Queste le dichiarazioni di mister Zanini, tecnico della Luparense, a tal proposito:

"Contro il San Martino Speme mi ha soddisfatto la prestazione. Unico neo è chiudere prima il match, ma ho visto i miei maturi. Può sembrare una gara scontata, ma poi si guardano i risultati in giro e vedi che ogni squadra fa fatica contro i fanalini di coda. I ragazzi ci sono, complimenti a loro. In questa Serie D non ci sono gare scontate ed è un campionato difficilissimo. Serve la testa salda e pensare solo a noi stessi. Cucchisi ha fatto un'ottima prestazione, ma in generale i ragazzi stanno lavorando bene in allenamento. Cominciano ad essere stanchi, anche se ora è un momento particolare del campionato. Con il Campodarsego si prepara la gara da sola. Ci teniamo tutti a fare bene."