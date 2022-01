Serie D, girone C: il derby è Campodarsego, Este al tappeto

Il terzo derby scontro stagionale tra Este e Campodarsego, vede ancora una volta i biancorossi di mister Masitto trionfare. Questa volta basta un rigore di Colombi all'alba dell'incontro per avere la meglio sui giallorossi di mister Pagan nella prima giornata del girone di ritorno del campionato di serie D raggruppamento C. In attesa dei recuperi della Luparense e dell'Adriese, i Masitto boys agganciano proprio i Lupi al terzo posto in classifica. Pensando alla spending review paginiana di inizio stagione, un capolavoro al momento del tecnico Masitto e dei suoi ragazzi

LA CRONACA

La gara è aperta fin dai primi minuti, con le due formazioni che non si risparmiano e alla prima incursione ecco l'episodio cruciale della gara. Filtrante di Addiego Mobilio per Solinas, agganciato da Marchiori in area. Per Foresti è penalty: dal dischetto Colombi è una sentenza con il mancino e porta subito avanti i suoi. Dopo le due reti dell'andata, un altro gol decisivo per il puntero biancorosso, alla decima marcatura in campionato. L'Este non ci sta e cerca subito il pareggio. Taiwo fa le pentole, ma non i coperchi al 14', mentre al 24' Abrefah cerca il gol dell'anno con una percussione dal ritmo tambureggiante. Fortin sventa la minaccia con una respinta. Di nuovo Campodarsego al 26', sempre Colombi, abile a sfruttare un errore di Bordi al limite, ma la conclusione del numero 9 è debole e facile presa per Peixoto. Ancora Este al 32' con Espinar, tiro fuori misura per quest'ultimo. In chiusura di frazione Mobilio apparecchia per il raddoppio ospite, ma Alluci spreca da ottima posizione. Nella ripresa ritmi blandi, anche se l'Este cerca il gol del pareggio. Gli unici acuti sono di Alluci al 77' con Peixoto che risponde presente e tre minuti dopo il rosso ad Oneto. Al 92' Bordi fa sobbalzare i cuori del tifo giallorosso, ma Fortin abbassa la serranda e salva il risultato per i suoi. Nona vittoria stagionale per i biancorossi, classifica sempre più bella e rosea. Il 2022 è iniziato al meglio per il Campodarsego

Il tabellino della partita del Nuovo Comunale di Este:

ESTE: Peixoto, Hoxha, Piccardi, Caccin, Marchiori (48′ pt Zanetti), Bordi, Munaretto, Abrefah (43′ st Mourelo), Battistini, Espinar (23′ st Pellielo), Olonisakin (30′ st Garcia Boix). A disposizione: Petreto, Scuderi, Stringari, Monaco, Mastropietro. Allenatore: Pagan

CAMPODARSEGO: Fortin, Oneto, Messali (6′ st Lovato), Buratto, Gentile, Guitto, Cocola (27′ st Prevedello), Alluci, Colombi, Addiego Mobilio (33′ st Giusti), Solinas (6′ st Giacomazzi). A disposizione: Boscolo Palo, Pan, Beato, Bertazzolo, Minazzato. Allenatore: Masitto.

Arbitro: Drigo di Portogruaro

Reti: 9′ pt rig. Colombi

Espulso: 80' Oneto per somma di ammonizioni

Ammoniti: Marchiori, Colombi, Messali, Buratto, Oneto e Pagan (allenatore Este)

Recupero 4', 6'