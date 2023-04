Serie D, girone C: Beltrame risponde a Piccardi, pari il derby tra Luparense-Este

Succede tutto in undici minuti. Pareggio per 1 a 1 nel derby tra Luparense ed Este, valido per la 31°giornata del campionato di Serie D. Un pari che serve a poco ad entrambe, seppure per motivi diversi.

I padroni di casa proseguono la scia positiva, centrando il sesto risultato utile consecutivo (4 vittorie e 2 pari), mentre per l'Este è un brodino utile a mantenere i piedi nella zona playoff e mantenere a distanza - non troppo di sicurezza - la Virtus Bolzano e la stessa squadra di Zironelli. Derby intenso da un punto di vista agonistico, modesto tecnicamente. L'assenza di Gnago nelle fila dei Lupi si è fatta sentire, mentre in casa Este continua il problema gol, appena due nelle ultime tre partite. Le reti arrivano tutte nella ripresa. Piccardi sblocca la gara al 54', ma Beltrame risponde al 65'.

I prossimi appuntamenti delle due squadre vedono gare di calibro diametralmente. La Luparense va nella tana della Dolomiti Bellunesi, mentre l'Este ospita al Nuovo Comunale il Levico Terme ultimo in classifica.