Serie D, girone C: le designazioni arbitrali della 13°giornata

Tempo di derby padovano nella 13°giornata del campionato di Serie D girone C. Il Campodarsego è atteso al Gianni Casée da una Luparense in via di guarigione e reduce da due pareggi e una sconfitta nelle ultime tre gare. Una gara da non perdere per gli appassionati, con i biancorossi di Masitto a +3 sui Lupi di Zironelli, vogliosi di agganciare il treno delle primissime posizioni di classifica. Lo stesso discorso vale per l'Este di Pagan, in trasferta contro il Legnago Salus di mister Donati. Anche qui si respira aria di (quasi) derby, data la vicinanza tra i due paesi.

Ecco i team arbitrali che dirigeranno i due incontri delle nostre formazioni:

Legnago Salus-Este - Arbitro: Marco Di Loreto di Terni (Vagnetti-Polidori)

Luparense-Campodarsego - Arbitro: Mattia Drigo di Portogruaro (De Luca-Roncari)