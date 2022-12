Serie D, girone C: le designazioni arbitrali della 16°giornata

Sedicesimo turno di campionato nel girone C della Serie D. Tutte all'inseguimento della Virtus Bolzano. Il big match di giornata è sicuramente l'anticipo tra Legnago e la Luparense del neo acquisto Roberti. In palio punti importantissimi per la zona altissima della classifica. L'Este di Pagan ospita in casa il Montebelluna, ringalluzzito dalla vittoria della settimana scorsa contro il Campodarsego. Proprio i biancorossi di mister Masitto attendono la Villafranca Veronese nell'unica gara che si disputerà domenica 18 dicembre alle ore 14:30.

Ecco i team arbitrali che dirigeranno i tre incontri delle nostre formazioni:



Este-Montebelluna - Arbitro: Marco Maria Di Nosse di Nocera Inferiore (Mansutti-Ponti)



Legnago-Luparense - Arbitro: Guido Verrocchi di Sulmona (Galigani-De Tommaso)

Campodarsego-Villafranca Veronese - Arbitro: Alberto Munfuletto di Bra (Fumagalli-Greco)