Serie D, girone C: le designazioni arbitrali della 24°giornata

Ventiquattresima giornata di campionato nel girone C della Serie D. In fuga il Legnago Salus di mister Donati. Il big match di giornata è sicuramente Virtus Bolzano-Este. I bolzanini sono reduci dalla vittoria in rimonta in casa del Caldiero, mentre l'Este ha subito la seconda sconfitta nelle ultime 3 partite, nel derby con il Campodarsego. Serve una reazione chiara e nitida degli uomini di Pagan. La Luparense di Zironelli è chiamata a fare i 3 punti in casa del Portogruaro, mentre il Campodarsego attende al Gabbiano la sempre pericolosa Dolomiti Bellunesi.

Ecco i team arbitrali che dirigeranno i tre incontri delle nostre formazioni:



Campodarsego-Dolomiti Bellunesi - Arbitro: Mirko Pelaia di Pavia (Bonicelli-Tinelli)



Virtus Bolzano-Este - Arbitro: Mattia Nigro di Prato (Galasso-Caldarola)



Portogruaro-Luparense - Arbitro: Alberto Poli di Verona (Veli-Licari)