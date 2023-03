Serie D, girone C: le designazioni arbitrali della 26°giornata

Ventiseisima giornata di campionato nel girone C della Serie D. Anticipo sabato 4 marzo tra Mestre ed Este al Baracca. Il tecnico Pagan chiede ai suoi la sospirata continuità mancata nel girone di ritorno. Con una vittoria i giallorossi possono agganciare, almeno per un giorno, il terzo posto in classifica occupato attualmente dall'Adriese. Sempre rimanendo nei piani alti, ecco al Gabbiano Campodarsego-Caldiero. Entrambe a caccia di un posto al sole in zona playoff, entrambe vogliose di riscatto dopo i risultati dell'ultima giornata. Scontro salvezza, non stiamo scherzando, quello della Luparense di Zironelli chiamata a fare i 3 punti in casa del Villafranca Veronese. Come sono lontani i proclami di primo posto in classifica di inizio anno.

Ecco i team arbitrali che dirigeranno i tre incontri delle nostre formazioni:

Mestre-Este - Arbitro: Guido Iacopetti di Pistoia (Mezzalira-Antonicelli)



Campodarsego-Caldiero - Arbitro: Marco Ferrara di Roma 2 (Romeo-Zanichelli)



Villafranca Veronese-Luparense - Arbitro: Francesco Martini di Valdarno (Galieni-Raschiatore)