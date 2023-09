Serie D, girone C: le designazioni arbitrali della 3°giornata

Anche se la Serie D è solo all'inizio, il terzo turno del girone C mette in palio punti cruciali per il proseguo della stagione, con tanti scontri diretti che interessano le padovane. Quello di maggior richiamo è Adriese-Luparense, con gli uomini di Coletti chiamati a riscattare la debacle di domenica scorsa contro il Mestre. Confronto tra pari punti, 4, quello dello Stadio delle Terme di Abano tra Campodarsego e Bassano. Riflettori puntati sul giovane 2005 Pavanello in casa biancorossa. Big match al Nuovo Comunale di Este tra i giallorossi di Pagan e il Treviso di Perticone.

Questo il programma della terza giornata di campionato, domenica 24 settembre 2023, calcio d'inizio alle ore 15:00:

Adriese-Luparense

Campodarsego-Bassano

Cjarlins Muzane-Breno

Este-Treviso

Mestre-Montecchio

Mori Santo Stefano-Dolomiti Bellunesi

Portogruaro-Chions (sabato 23/04/2023 ore 16:00)

Union Clodiense-Atletico Castegnato

Virtus Bolzano-Monte Prodeco

Classifica: Mestre 6, Union Clodiense 6, Bassano 4, Chions 4, Campodarsego 4, Dolomiti Bellunesi 4, Treviso 3, Adriese 3, Luparense 3, Este 2, Atletico Castegnato 2, Cjarlins Muzane 1, Portogruaro 1, Breno 1, Virtus Bolzano 1, Montecchio Maggiore 1, Monte Prodeco 0, Mori Santo Stefano 0

Le designazioni arbitrali delle tre gare delle padovane:

Campodarsego-Bassano - Arbitra Masi di Pontedera (Giuliani-Iuliano)

Adriese-Luparense - Arbitra Muccignato di Pordenone (Caminati-Apollaro)

Este-Treviso - Arbitra Mascolo di Castellamare di Stabia (Pisani-Polo Grillo)