Serie D, girone C: le designazioni arbitrali della 9°giornata

Sesta giornata di campionato per le squadre padovane in Serie D girone C con due anticipi. Al Nuovo Comunale di Este sabato 29 ottobre arriva il Mestre di mister Zecchin. Gara che si preannuncia ostica per gli uomini di Pagan, a caccia del primo posto in classifica occupato dal Campodarsego. Trasferta a Caldiero per gli uomini di Masitto, reduci da due vittorie consecutive in campionato. Domenica al Casée di San Martino di Lupari si prevede spettacolo e gol contro la Villafranca Veronese, con la squadra di mister Zironelli chiamata ad accorciare ulteriormente sulle prime della classe.

Ecco i team arbitrali che dirigeranno i tre incontri delle nostre formazioni:

Este-Mestre - Arbitro: Gabriele Totaro di Lecce (Galasso-Mititelu)

Caldiero-Campodarsego - Arbitro: Andrea Recupero di Lecce (Farina-Lo Callio)

Luparense-Villafranca Veronese - Arbitro: Mattia Mirri di Savona (Di Maggio-Junior Cucchiar)