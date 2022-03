Serie D, girone C: le designazioni arbitrali della settima giornata di ritorno

Settima giornata del girone di ritorno per le squadre patavine domani alle ore 14:30 nel campionato di Serie D girone C. Doppio impegno casalingo per l'Este e il Campodarsego. L'Este ospita il Delta Porto Tolle, in tutto quello che si preannuncia uno scontro salvezza tra due squadre con parabole diametralmente opposte in questo campionato. Il Campodarsego, al Gabbiano, è chiamato al riscatto con la Dolomiti Bellunesi, in una gara molto delicata alla ricerca di un posto al sole nei quartieri alti della classifica. Incrocio molto complesso anche per la Luparense, in casa del Levico Terme. Ecco i team arbitrali che dirigeranno i tre incontri delle padovane:

Este-Delta Porto Tolle - Arbitro: Riccardo Fichera? di Savona. Assistenti: Gheorghe Mititelu (Torino) e Marco Tuccillo (Pinerolo)

Levico Terme-Luparense - Arbitro: Marco Peletti di Crema. Assistenti: Stefano Cossovich (Varese) e Manuel Cavalli (Bergamo)

Campodarsego-Dolomiti Bellunesi - Arbitro: Pietro Campazzo di Genova. Assistenti: Nicolò Pasquini (Genova) e Alexandru Fruza (Novi Ligure)