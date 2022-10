Serie D, girone C: Guitto-Buongiorno e il Campodarsego inguaia la Dolomiti Bellunesi

Dopo due sconfitte consecutive, il Campodarsego riprende la sua corsa e torna al successo sul campo di Feltre battendo per 2-0 in trasferta la Dolomiti Bellunesi.

Una rete per tempo e tante buone indicazioni per mister Masitto, che tieni i suoi aggrappati al gruppetto di testa, a soli due punti da Este e Union Clodiense battistrada del girone C del campionato di Serie D.

A differenza del Montecchio e dell'Este, il Campodarsego ha saputo sfruttare a dovere le disattenzioni della squadra di Zanin, apparsa confusionaria in campo. Guitto di testa nel primo tempo e Buongiorno con un delizioso pallonetto nella ripresa, sigillano una gara mai in discussione, come auspicava il tecnico Masitto.

L'espulsione ad inizio ripresa di Arcopinto ha sicuramente agevolato il compito dei biancorossi, ma in terra feltrina si sono rivisti sprazzi di Masittismo. Una buona notizia per il futuro e due certezze: il 4-4-2 del tecnico del Campodarsego, se bene interpretato, regala sempre sprazzi di calcio vincente e divertente, e il ritorno nel centro della difesa di Buratto ha regalato sicurezza e spaziature migliori all'intera fase difensiva biancorossa.

Contro il Legnago Salus, avversario al Gabbiano la prossima settimana, la gara per capire cosa vuole essere il Campodarsego da grande: solo la mina vagante del girone o una vera candidata alla promozione in C?

Questo il tabellino della gara di Feltre:

DOLOMITI BELLUNESI-CAMPODARSEGO 0-2

DOLOMITI BELLUNESI: Saccon, Pettinà, Sommacal (20′ st Alari), Onescu, Corbanese, Artioli (42′ st Faraon), A. Cossalter (20′ st Svidercoschi), Conti, T. Cossalter (11′ st De Paoli), Alcides Dias (33′ st Pasqualino), Arcopinto.

A disposizione:

Allenatore: Zanin

CAMPODARSEGO: Boscolo Palo, Oneto (42′ st Rubin), Ballan, Guitto, Perez, Buratto, Orlandi (37′ st Girardello), Alluci, Buongiorno (45′ st Pallecchi), Diarrassouba (29′ st Pozzebon), Cupani (20′ st Prevedello).

A disposizione: Peixoto, Marini, Negrin, Likaxhiu.

Allenatore: Masitto

Arbitro: Marra di Mantova.

Reti: 6′ pt Guitto, 10′ st Buongiorno.

Note: ammoniti Arcopinto, Sommacal, Conti, De Paoli. Espulso al 6′ st Arcopinto per somma di ammonizioni. Calci d’angolo 4-5. Recupero 2′ e 5′.