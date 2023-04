Serie D, girone C: Merkaj tiene in vita il sogno playoff della Luparense

La Luparense vince al 91' grazie al primo gol in maglia rossoblu di Merkaj. Sul campo dell'ostica Dolomiti Bellunesi finisce 2 a 1 in favore dei Lupi, autori di una prova di grande pragmatismo e sagacia tattica. La rete nel finale del talento albanese ex Trapani è il giusto riconoscimento per capitan Solerio e compagni, sempre in partita, sempre vivi, soprattutto nella ripresa dopo il momentaneo pareggio di Vavassori in risposta alla rete di Bussi (10° sigillo in campionato) nel finale del primo tempo.

In casa Luparense resta il rammarico di aver raggiunto la quadra solo a primavera, quando le big del girone - Legnago ed Union Clodiense - avevano già preso il largo. Nelle ultime sette partite sono cinque vittorie e due pareggi, per un totale di 17 punti conquistati, con 17 gol fatti (con 8 marcatori diversi) e soli 4 subiti. Nessuna ha fatto meglio degli uomini di Zironelli, aumentando a dismisura i rimpianti del presidente Zarattini e di tutto l'ambiente sanmartinaro. Con il successo nel bellunese, i Lupi continuano a restare in scia playoff, raggiungendo quota 49 punti a -1 dal duo Este-Campodarsego.

Questo il tabellino della gara a Sedico.

DOLOMITI BELLUNESI – LUPARENSE 1-2

(Primo tempo 0-1)

MARCATORI: 42′ Bussi (L), 81′ Vavassori (D), 89′ Merkaj (D)

DOLOMITI BELLUNESI (4-3-3): Virvilas; Toniolo (86′ Cucchisi), Alari, Vavassori, Alcides; Artioli, Faraon (56′ Svidercoschi), Tuninetti; Cossalter, Corbanese, Arcopinto All. Zanin

LUPARENSE (3-4-1-2): Voltan; Montesano, Solerio, Cabianca; Mariutto, Boscolo (77′ Rubbo), Toffanin, Beltrame; Bussi (80′ Merkaj); Gnago, Roberti (74′ Beccaro) All. Zironelli

Arbitro: Marinoni di Lodi



Ammoniti: Gnago (L), Tuninetti (D), Boscolo (L), Alari (D) Rubbo (L)

Note: 700 paganti. Tiri in Porta: 4-4. Tiri Fuori: 10-7. Fuorigioco: 4-1. Corner: 5-5. Recupero: pt 2'; st' 4'