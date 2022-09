Serie D, girone C: è grande Este, Villafranca Veronese demolito al Nuovo Comunale

Continua l'imbattibilità stagionale dell'Este, che piega in casa con un netto 2 a 0 l'ex capolista, il Villafranca Veronese nella terza giornata del campionato di Serie D girone C. Man of the match il gigante Moscatelli, autore di una doppietta di testa e rigore, ma soprattutto di un lavoro per la squadra straordinario. Mister Pagan ha molto da sorridere: questo Este è solido, pragmatico, tremendamente efficace, ma soprattutto scorbutico per ogni avversario. Anche oggi contro gli uomini di Damini, l'Este ha riproposto trame di gioco consolidate e ad alto coefficiente di rendimento. Grande merito di Pagan, autentico artefice di questo Este. Un ritorno veramente propizio, il suo, lo scorso novembre sotto le mura della cittadina padovana. Sugli scudi non solo l'attaccante giallorosso Moscatelli, già autore di 3 reti stagionali, ma anche De Vido, Burato, Giacomazzi e Piccardi, autore dell'assist per la prima rete del bomber giallorosso. D'altronde non si fanno 18 anni in Serie D senza conoscere profondamente questa categoria. Le scelte di quest'anno, fino a questo momento, sembrano tutte azzeccate. Dove può arrivare questo Este? Lo sapremo già dalla prossima giornata. Contro il Cartigliano, già battuto in Coppa Italia a fine agosto, c'è la grande occasione per dimostrare che questa squadra non è solo una folgorazione estiva, ma una vera e propria realtà da playoff del girone C.

Questo il tabellino della gara:

Este-Villafranca Veronese 2-0

Este (3-4-1-2): Agosti; Munaretto (40' st Calgaro), Cuccato, Giacomazzi, Franzolin, Burato, Marchesan (23' st Antinoro), Piccardi; De Vido; Moscatelli (23' st Caccin), Solinas (38' st Strechie). A disposizione: Fortin, Zanetti, Stringari, Bordi, Cogo. Allenatore: Pagan



Villafranca Veronese (4-3-3): Ballato; Amoh (27' st Marchetti), Stanghellini, C.Tosi, Gardini (38' st Martone); Fanini, Boccalari (1' st Leveh), Malavasi; Vetere (1' st Mazzi), Ciuffo, Xeka (29' st Tosi F.). A disposizione: Spezia, Menolli, Fornari, Dal Ben. Allenatore: Damini



Arbitro: Alberto Quarà di Nichelino.

Assistenti: Nicolò Pizzonia di Bra - Albulen Muca di Alessandria.



Reti: 31' pt Moscatelli (E), 16' st rig. Moscatelli (E).

Espulso: al 23' pt C.Tosi per gioco scorretto



Note: ammoniti Burato (E), Ciuffo (V) recuperi 2' e 2', angoli 2-4.