Serie D, girone C: Este inceppato, gode il Mestre al Nuovo Comunale

Squadra in casa

Squadra in casa Este Calcio

Niente da fare per l'Este di Pagan nell'undicesimo turno del girone C del campionato di Serie D. Dopo la caduta con la Dolomiti Bellunesi, ecco la sconfitta interna contro il Mestre, con il risultato di 2 a 0 a favore degli uomini Zecchin. Al Nuovo Comunale decidono i gol di Cardellino, grande ex della sfida, al 41' e di Nicoloso al 57'.

Un brutto passo indietro nella prestazione per la squadra di Pagan, incapace di proporre reali pericoli alla porta difesa da Albieri. La mancanza di Moscatelli si fa sentire e il suo sostituto, questa giornata Strechie, ha faticato contro i Zecco boys, in striscia positiva da 5 incontri.

Ora la testa di Caccin e compagni va tutta alla Coppa Italia di Serie C di mercoledì 2 novembre contro l'Adriese alle 14.30 sempre al Nuovo Comunale.