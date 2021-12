Serie D, girone C: ancora un buon punto per l'Este, Adriese stoppata

Termina con un bel pareggio l'anno solare dell'Este, che ferma sul pareggio la favorita Adriese nella sedicesima giornata del campionato di serie D girone C con il risultato di 1 a 1. Tutte le reti nel primo tempo, con un avvio sprint della squadra di Pagan e poi un secondo tempo di trincea e sudore. Tutto fieno in cascina nella lotta salvezza dei giallorosso, questo è poco ma sicuro.

LA CRONACA

Subito Este avanti. Caccin viene steso al limite dell'area da Boccafoglia. È la mattonella di Espinar che non lascia scampo a Brzan. Subito vantaggio per i giallorossi. Al Nuovo Comunale inizia una partita molto divertente, con l'Adriese che preme sin da subito alla ricerca del pareggio. Gioè e Maniero fanno venire più di un brivido ai padroni di casa. Ben Khalek fornisce l'illusione del pareggio, ma anche l'Este non sta a guardare con un bello scambio tra Abrefah e Caccin, con il primo che appoggia per Espinar appostato al limite, ma Brzan blocca. Tante occasioni in questa fase. Cicarevic protagonista all'11 e al 13', ma in ambo i casi l'attaccante granata non è fortunato. Al 29' proteste dell'Adriese, per un presunto fallo di Hoxha ai danni di Gioè. Per l'arbitro non c'è niente da fischiare. Ancora Gioè al 35' con una conclusione che non impensierisce Pexioto. L'Adriese impatta la gara due minuti dopo con Farinazzo. Angolo di Maniero, spizzata di Gioè che colpisce il legno, ma sul secondo palo è appostato Farinazzo che infila senza problemi. Cicarevic al 42' ha una super occasione, ma tira addosso a Pexioto, mentre al 46' c'è una incomprensione pazzesca tra Farinazzo e Gioé, con il primo che preferisce appoggiare il pallone al secondo, dopo essersi trovato a tu per tu con il numero 1 dell'Este. Ritmi più blandi nella ripresa e l'Este va vicinissimo al gol del 2 a 1 con Battistini, ma Brzan si esalta e blocca il tiro centrale. L'Adriese si affaccia in avanti con Costa, Gioè e Cicarevic: in tutti e tre i casi Pexioto è attento e blocca ogni velleità rodigina.

Ecco il tabellino della gara del Nuovo Comunale di Este:

Ac Este: Pexioto, Munaretto, Picardi, Abrefah (29' st. Bordi), Marchiori, Hoxha, Zanetti, Altuna, Battistini, Caccin, Espinar (24' st. Olosinakin). A disposizione: Rizzato, Dal Cortivo, Zabarella, Sanzovo, Santi, Mourelo, Garcia Boix. Allenatore: Pagan

Usd Adriese 1906: Brzan, Ben Khalek, Addolori, Mazzucca (19' st. Bonetto), Montin, Boccafoglia (35' st. Tiozzo), Maniero (19' st. Costa), Casella (43' st. Boccalari), Gioè (43' st. Rosso), Cicarevic, Farinazzo. A disposizione: Michelagnoli, Zupperdoni, Mazzali, Diomande. Allenatore: Vecchiato

Arbitro: Liotta di Castellamare Stabia

Reti: 2' Espinar, 37' Farinazzo

Assistenti di linea: Ferhati di Latina e Menolli di Rovereto

Ammoniti: Boccafoglia, Ben Khalek, Brzan (A), Abrefah, Hoxha (E)

Recupero: 1'; 5'