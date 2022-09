Serie D, girone C: l'Este ferma sul pari l'Adriese al Nuovo Comunale

Il pareggio casalingo dell'Este sull'Adriese, nel primo turno del campionato di Serie D girone C è un avviso ai naviganti: in questa stagione, la squadra di mister Pagan sarà la mina vagante del raggruppamento. Contro una delle candidate alle posizioni di vertice di questo torneo, l'Este dimostra caparbietà, grande qualità di manovra, ma soprattutto dimostra di segnare con tutti i suoi elementi a disposizione. La rete sblocca gara arriva proprio dall'Este, con Giacomazzi al 19'. L'Adriese non ci sta e al 34' arriva al pareggio con l'ineffabile Moras. Nella ripresa le due formazioni cercano di aver una la meglio sull’altra, ma il risultato rimane invariato. Un punto guadagnato in classifica da ambo le parti, ma che fa ben sperare per il futuro dell'Este di Pagan.