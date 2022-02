Serie D, girone C: è un super Este, secondo vittoria consecutiva per i giallorossi

Nel giro di quattro giorni, l'Este ravviva la sua classifica, soprattutto si regala sei punti in classifica. Dopo il vittorioso recupero con il San Martino Speme, contro l'Ambrosiana in casa, in un altro scontro salvezza di importanza capitale, i ragazzi di Pagan piegano la resistenza dell'Ambrosiana nella ventesima giornata della Serie D girone C.

A prendersi i riflettori in questa giornata sono due giocatori molto amati dalle parti del Nuovo Comunale di Este: Florian e Altuna. Il primo torna ad Este e riprende da dove aveva finito siglando la prima rete dell'incontro al 30'. Un gol da opportunista vero, dopo la punizione di Battistini respinta dalla barriera e carambolata sui piedi infine dell'attaccante appena approdato in giallorosso. La rete di Altuna è quella del leader tecnico del centrocampo dell'Este, abile a trasformare in oro un eccellente lavoro sulla destra della premiata ditta Taiwo-Scuderi e non finalizzato in precedenza da Battistini. Siamo all'89'.

Per la squadra di Pagan un altro tassello fondamentale verso la permanenza della categoria.