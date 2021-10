Serie D, girone C: prima gioia per l'Este

I giallorossi di mister De Mozzi si sbloccano alla terza giornata di campionato in trasferta contro l'Ambrosiana. Basta un gol di Boix per archiviare la pratica veronese

Dopo due partite difficili e tante critiche, ecco il primo sorriso stagionale per l'Este di coach De Mozzi. Nella terza giornata del campionato di Serie D girone C, trasferta vittoriosa nella Valpolicella contro l'Ambrosiana.

A regalare tre punti pesanti come un macigno è la punta dei giallorossi, Boix, abile a sfruttare un'indecisione difensiva tra portiere e difesa dei veronesi al 27' del primo tempo. Prima e dopo, tanto Este, rimesso in campo con un interessante 3-5-1-1, che in fase difensiva diventa un accortissimo 5-3-1-1.

Con questa vittoria l'Este risale in classifica, abbandona quota zero dalla classifica e si lancia al prossimo impegno contro il Montebelluna con rinnovato ottimismo.

Di seguito la formazione scelta da mister De Mozzi per il match contro l'Ambrosiana:

Peixoto; Hoxhia, Marchiori, Bordi; Munaretto, Zanetti, Altuna, Matas, Piccardi; Espinal; Boix. All.: De Mozzi