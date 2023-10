Este scarico, l'Atletico Castegnato passa al Nuovo Comunale

Il primo stop casalingo in campionato dell'Este di mister Pagan, la prima vittoria stagionale dei bresciani dell'Atletico Castegnato. Nella settima giornata del girone C della Serie D succede quello che non ti aspetti. L'Este reduce da due vittorie di fila viene steso in casa da una compagine, quella di mister Guerra, che lotterà fino alla fine per il mantentimento della categoria. Il bello del girone della Serie D. I playoff restano ad un punto e giornate storte possono capitare, ma devono anche invitare a riflettere. L'occasione persa di oggi ha il sapore della beffa, anche alla luce dello stop della Luparense, che poteva proiettare i giallorossi, in caso di vittoria o pari, dentro la zona playoff. Nell'1-2 odierno invece, a favore dei bresciani, si è visto una squadra scarica, aggrappata alle sue individualità. Fatto inusuale, pensando a quanta importanza dedica al collettivo il sempre attento Pagan.

A passare avanti per prima è la squadra ospite con Rusconi già al 7' del primo tempo. Non un bel segnale per il pomeriggio estense. I padroni di casa si riprendono, iniziano a macinare gioco e il pari arriva dieci minuti dopo con De Vido. Per il centrocampista assaltatore dell'Este, terzo gol in campionato. La gara resta in equilibrio fino al 66', quando Scalmana supera Agosti e regala tre punti d'oro per i bresciani.