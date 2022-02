Serie D, girone C: Este, altro acquisto in difesa, ufficiale Boni

Continua la campagna acquisti dell'Este. In vista dell'incontro di domenica alle 14:30 contro l'Ambrosiana, i giallorossi ingaggiano il difensore Filippo Boni. Un'acquisizione assolutamente coerente con il momento della squadra e soprattutto indispensabile per compensare in minima parte le assenze nel pacchetto arretrato contro i veronesi dell'Ambrosiana. Filippo Boni ha 26 anni e proviene dal Villa Valle, squadra militante nel girone B del campionato di Serie D

Difensore centrale, alto 1.90, forte e strutturato fisicamente, è cresciuto nel settore giovanile dell'Hellas Verona. Vanta esperienze in piazze di rilievo del calcio italiano come Prato, Pistoiese e Cuneo. Un elemento di sicuro affidamento per mettere in sesto una retroguardia parecchio ballerina in queste prime giornate dopo la ripresa.