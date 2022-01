Serie D, girone C: Este scatenato, doppio colpo di mercato in entrata

L'Este continua ad imperversare sul mercato di Serie D, girone C, ed ufficializza altri due nuovi acquisti, così come riportato sui canali ufficiali del club giallorosso:

Grande innesto fra i pali in questo prolungamento di sessione del calciomercato dilettanti. Arriva Alessandro Ruggiu dalla Primavera del Bologna dopo aver Militato con il Montebelluna (c'era lui fra i pali dei trevigiani nell'1-1 interno di Ottobre). Scuola calcio Vicenza e Bologna è una buona pedina in un reparto che in Serie D fa molto la differenza e può regalare molti punti a fine campionato.



Altro colpo del DG Davide Sannazzaro che porta alla corte di mister Pagan un nuovo giocatore in un ruolo importante, ovvero un trequartista ma che si disimpegna bene anche sulle fasce laterali.

Provenienza Castrovillari in prestito 6 mesi dal settore giovanile della Reggiana dove è cresciuto; conta anche un'importante esperienza al Bra.

Entrambi saranno subito a disposizione per il derby di domenica al Nuovo Comunale di Este contro il Campodarsego