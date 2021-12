Serie D, girone C: per l'Este ecco Pellielo per il centrocampo

Inesauribile il lavoro del direttore generale dell'Este Davide Sannazzaro, che in chiusura di mercato regala a mister Pagan un nuovo innesto per la sua mediana. Si tratta di Mattia Pellielo, classe 2000, centrocampista centrale in forza precedentemente all'Arzignano. Una richiesta chiara ed esplicita di mister Pagan, che ha avuto Pallielo ai suoi ordini negli ultimi anni al Delta Porto Tolle e ne aveva fatto un giocatore centrale nelle sue idee tattiche. Il centrocampista scuola Spal è vicino alle 100 presenze in serie D (attualmente a quota 97) e con l'innesto anche di Abrefah, rappresenta il complemento ideale per la mediana dell'Este in questa seconda parte di stagione.

Con questa acquisizione, salgono a sette i nuovi arrivi in casa Este in questo mercato di dicembre. Prima di Pallielo sono arrivati alla corte di coach Pagan Battistini dal Mestre, Abrefah dal Delta Porto Tolle, Sanzovo dal Montebelluna, Toffoli dal Dolomiti Bellunesi, il prestito di Scuderi dal Cerignola e Dal Cortivo, dall'Adriese, già mandato in prestito all'Ambrosiana sempre in serie D girone C.