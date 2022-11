Serie D, girone C: Este ancora giù, al Nuovo Comunale passa il Caldiero

Dalle stelle alle stalle in poco più di due settimane. È la storia dell'Este di mister Pagan, alla terza sconfitta di fila in campionato. Al Nuovo Comunale, nella decima giornata di campionato, passa il Caldiero con il risultato di 2 a 1. Man of the match il solito ed ineffabile bomber Zerbato. Una doppietta per il simbolo dei veronesi, che dopo aver punito il Campodarsego sette giorni fa, ha concesso il bis anche contro la squadra di Pagan.



L'infortunio di Moscatelli, inutile nascondersi, pesa in casa Este. Oggi, dopo il vantaggio di Menato, al 31' del primo tempo, la squadra giallorossa si è squagliata al sole, lasciando spazio alle offensive degli uomini di mister Cacciatore non tenendo più nessun pallone in avanti. La vittoria veronese butta l'Este nel gruppone di metà classifica, in linea con gli obiettivi, ma sono passati poco meno di 20 giorni dalla momentanea testa della classifica giallorossa.



Serve equilibrio. Intanto con questi tre punti il Caldiero sale in classifica a quota 17 punti, scavalcando proprio l'Este, sempre più a caccia di una propria identità.