Serie D, girone C: pesante debacle casalinga dell'Este in casa

Nelle altre gare dell'ottavo turno del girone C della Serie D, da segnalare la seconda sconfitta consecutiva dell'Este contro il Caldiero Terme. I padovani continuano in questa spirale di risultati e prestazioni opache e regalano al pubblico amico un brutto 3 a 0 in favore dei veronesi. Di Feliciotto al 38', Zerbato al 58' e Peli al 70' le reti della vittoria dei termali che salgono in classifica a quota 11 punti, lasciando invischiati nei bassifondi della classifica i giallorossi patavini a quota sei.

Buone notizie per la Luparense in vista dello scontro diretto, con l'Arzignano fermato dal pari in Friuli contro il Cjarlins Muzane. I vicentini si confermano al primo posto del girone con 19 punti dopo otto giornate di campionato. Al secondo posto sale l'Union Clodiense Sottomarina, grazie alla preziosa affermazione di misura casalinga ai danni della Dolomiti Bellunesi. Riparte il Levico Terme, capace di imporsi con il risultato di 1 a 0 contro lo Spinea, e tocca quota 13 punti, proprio come il Cjarlins Muzane.

Caduta del Delta Porto Tolle in casa del San Martino Speme, mentre prosegue il magic moment del Montebelluna, capace di domare per 2 a 0 l'Ambrosiana. Scatto del Mestre con la vittoria in trasferta contro il Cattolica. Di seguito tutti i risultati della giornata