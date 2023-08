Serie D, girone C: Este, il calendario delle amichevoli pre-stagionali della squadra di Pagan

Archiviato il ritiro di Piancavallo, in provincia di Pordenone, inizia il countdown all'inizio ufficiale della stagione dell'Este. Domenica 3 settembre il via al campionato, ma a fine agosto c'è il gusto antipasto della Coppa Italia. In attesa di capire l'avversario di coppa, la squadra di Pagan è pronta a fare il suo debutto in amichevole sabato 12 agosto alle ore 17.00 a Castelbaldo. Avversario di giornata sarà il Vigasio, squadra veronese impegnata nel girone A dell'Eccellenza, lo stesso di Academy Plateola, Albignasego e Mestrino Rubano.

A seguire, il giorno dopo, altra sgambata, questa volta nel bolognese contro il Corticella, mentre sabato 19 agosto si gioca a Mestrino contro un avversario da definire. Si chiude in bellezza con i test match mercoledì 23 agosto all'Appiani contro il Padova Under 17.