Serie D, girone C: Este che beffa, il Cartigliano vince al 94' grazie a Gobbetti

Il Cartigliano di Ferronato si conferma la solita amazzagrandi e con un guizzo di Gobbetti al 94' piega la resistenza dell'Este nello scontro diretto valido per la 21°giornata del campionato di Serie D girone C. Grande delusione in casa padovana, che dopo cinque risultati utili di fila, si trova ad analizzare una sconfitta difficile da digerire ed inaspettata per le dinamiche con cui è maturata.

Non basta la seconda rete in campionato di Santi, al 3', per far trascorrere un pomeriggio tranquillo ai tifosi dell'Este. Scapin al 10', ex Mestrino Rubano, e Gobbetti, regalano 3 punti preziosissimi ai berici diretti da Ferronato. Ora l'Este si trova al sesto posto in classifica, ad un solo punto dalla zona playoff occupata proprio dal Cartigliano e alle porte l'impegno fuori casa, la prossima settimana contro il Torviscosa, rivitalizzato dalla vittoria in trasferta contro il Caldiero.