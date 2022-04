Serie D, girone C: super Este, Cattolica senza scampo

L'Este di mister Pagan trova la vittoria dopo cinque pareggi di fila e lo fa nello scontro salvezza contro il Cattolica, privo di De Angelis. Al Nuovo Comunale i romagnoli scappano due volte (Leonetti al 9' e al 18') e vengono ripresi altrettante volte dai giallorossi nel primo tempo (Caccin al 12' e Hoxha al 42'). La rete decisiva arriva nella ripresa con Battistini al 56', ex di questa gara per aver vestito la maglia del cattolica nel 2019-2020. Con questo risultato il Cattolica resta terzultimo a -11 proprio dall'Este, che occupa il tredicesimo posto e in questo momento i playout non si disputerebbero, permettendo una comoda salvezza per i padovani. Sarebbe un'impresa non scontata, se tra quattro giornate, questa situazione verrà confermata. Prossimo appuntamento, mercoledì 27 aprile alle ore 15:00 in quel di Levico.